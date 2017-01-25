В Кабмине выступают за привязку зарплаты госслужащего к эффективности работы в 2017

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко считает, что в 2017 году необходимо ввести привязку заработной платы государственных служащего к эффективности его работы.

"Государственная служба должна быть соответствующим образом оплачена, но она должна демонстрировать и соответствующий результат... Привязка оплаты труда государственных служащих к оценке эффективности их деятельности, мне кажется, очень эффективная вещь, мы должны тоже в это году к этому вернуться", - сказал А.Саенко в среду в Киеве в ходе "круглого стола", посвященного обсуждению вопросов реформирования государственного управления в рамках среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

Министр отметил, что в 2017 году в бюджете заложено финансирование под программу работы команд реформ в министерствах, как это предусмотрено в законе "О государственной службе".