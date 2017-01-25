"Vodafone Украина" повышает тарифы на 3G CDMA

Мобильный оператор "Vodafone Украина" (ПрАО "МТС Украина") c 1 февраля 2017 года повышает стоимость линейки тарифов на пользования интернетом 3G CDMA в среднем на 15 грн за месяц и предлагает их абонентам больше трафика.

Соответствующее сообщение опубликовано в газете "Урядовый курьер" за 25 января.

Например, цена самого дешевого тарифа - "3G Коннект 25" – возрастет с 25 до 35 грн. Количество включенных в пакет месячных МБ увеличится с 500 МБ до 750 МБ. Цена за каждый последующий МБ не изменится и составит 15 коп.

В пресс-службе оператора агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что повышение цены связано с увеличением себестоимости данной услуги.

Как сообщалось, с 1 февраля 2017 года оператор мобильной связи "Киевстар" прекращает действие контрактных тарифных планов "Все по 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150" и автоматически переводит их абонентов на тарифные планы "Все по 65", "Все за 90", "Все за 125", "Все за 110" и "Все за 175".

Кроме того, с 12 января "Киевстар" закрыл тарифные планы "Киевстар Звонки", "Киевстар Звонки. Регион 1", "Киевстар Звонки. Регион 2", "Киевстар Звонки+" и ряд других старых тарифов на нынешнюю линейку тарифных планов "Разговоры" и "Онлайн", абонентская плата на которых на 15-20 грн выше, чем на старых тарифах.