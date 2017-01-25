ФГВФЛ продлил на год ликвидацию банка "Демарк"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил срок процедуры ликвидации банка "Демарк" (Чернигов) на год – до 29 января 2018 года, сообщается на веб-сайте ФГВФЛ.

Согласно сообщению, на этот срок также продлены полномочия ликвидатора банка Владимира Приходька.

Банк "Демарк" основан в 1992 году. На 1 июля 2014 года крупнейшим его акционером являлось ЧП "Фининвест" (49,76%%).

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), к 1 июля 2014 года по размеру общих активов (2 ,117 млрд грн) банк "Демарк" занимал 74-е место среди 173 действующих банков.

В начале сентября 2014 года акционеры банка "Демарк" заявили о готовности защитить своих вкладчиков от последствий ухудшения ситуации в финучреждении, признав, что в августе в финансовом учреждении возникла сложная ситуация: появились задержки с выдачей наличных средств, ограничения работы карточных счетов, панические настроения у вкладчиков.

26 сентября 2014 года правление НБУ отнесло банк "Демарк" в категорию неплатежеспособных.