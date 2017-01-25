Совокупный долг "Харьковводоканала" и "Харьковских тепловых сетей" за электроэнергию превысил 1 млрд грн

АК "Харьковоблэнерго" заявляет о катастрофической ситуации, сложившейся на предприятии из-за задолженности КП "Харьковводоканал" и "Харьковские тепловые сети".

"У нас есть два должника – "Харьковводоканал" и "Харьковские тепловые сети", которые нарастили свою задолженность до астрономической величины – более 1 млрд грн… Это может привести к энергетическому коллапсу как в городе, так и в области", - сказал на пресс-конференции в среду начальник управления информационной политики и работы с потребителями АК "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

По его словам, из-за этого энергокомпания была вынуждена прекратить ремонтные работы (за исключением аварийных), не выполняется инвестиционная программа. Долг по зарплате составляет более 100 млн грн.

Начальник информационно-аналитического отдела "Харьковэнергосбыт" Лилия Федоренко, также участвовавшая в пресс-конференции, сообщила, что, начиная с 1 ноября 2016 года, все деньги поступающие на счета энергокомпании от потребителей, направляются на расчеты с "Энергорынком", однако на конец года долг "Харьковоблэнерго" составил 132 млн.грн.

Начальник отдела принудительного взыскания платежей "Харьковэнергосбыт" Александр Кабатов уточнил, что долг "Харьковводоканала" составляет 795 млн.грн, а "Харьковских тепловых сетей" - 240 млн.грн. Уровень расчета обеих компания в январе составляет около 32-33%. Кроме того, КП "Харьковгорррэлектротранс", полностью рассчитавшееся за электроэнергию в прошлом году, в этом успело нарастить долг 20 млн.грн.

На предприятии не исключают, что если ситуация с расчетами коммунальных предпрятий не изменится в лучшую сторону, в ближайшее время (в конке января - начале февраля) энергокомпании уменьшат лимиты настолько, что она будет вынуждена ввести веерные отключения.