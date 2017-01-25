Балчун ожидает стабилизации ситуации вокруг "Укрзализныци" после передачи ее Кабмину

Глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун ожидает стабилизации ситуации вокруг компании после передачи ее в управление Кабинету министров от Министерства инфраструктуры.

"Могу только сказать, что мы больше всего ожидаем покоя. Это послужит на пользу и реформам и стабилизации ситуации в компании и комфорту наших клиентов", - сказал он на брифинге после заседания правительства в среду, отвечая на вопрос, будет ли исчерпан конфликт с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном после передачи компании в управление правительства.

В.Балчун заявил, что сейчас необходимо сосредоточится на принятии важных решений в процессе реформе компании.