Экономика

14:25 25.01.2017

Балчун ожидает стабилизации ситуации вокруг "Укрзализныци" после передачи ее Кабмину

Глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун ожидает стабилизации ситуации вокруг компании после передачи ее в управление Кабинету министров от Министерства инфраструктуры.

"Могу только сказать, что мы больше всего ожидаем покоя. Это послужит на пользу и реформам и стабилизации ситуации в компании и комфорту наших клиентов", - сказал он на брифинге после заседания правительства в среду, отвечая на вопрос, будет ли исчерпан конфликт с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном после передачи компании в управление правительства.

В.Балчун заявил, что сейчас необходимо сосредоточится на принятии важных решений в процессе реформе компании.

ВАЖНОЕ

Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на подготовку и проведение "Евровидения-2017"

"Украэрорух" и "Белавиа" заключили соглашение об уровне качества

Стало известно когда пройдет жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017"

Габриэль в ближайшие дни может сменить Штайнмайера на посту главы МИД ФРГ

Кабмин утвердил новый порядок администрирования Минфином реестра возмещения НДС

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГВФЛ продлил на год ликвидацию банка "Демарк"

Новый украинский бронированный "Барс-8" будет представлен на международной оборонной IDEX-2017 в ОАЭ

ФГВФЛ начал поиск квалифицированных лиц и принимающего банка для вывода с рынка НК Банка

Доллар США дорожает к евро, курс фунта достиг максимума за 6 недель

Совокупный долг "Харьковводоканала" и "Харьковских тепловых сетей" за электроэнергию превысил 1 млрд грн

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА