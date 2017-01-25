Украинские авиакомпании в 2016г. увеличили пассажироперевозки на 31%, аэропорты пассажиропотоки – на 21%

Украинские авиакомпании в 2016 году выполнили 79,5 тыс. коммерческих рейсов, что на 20% больше чем в 2015 году.

Согласно статистической информации Государственной авиационной службы Украины, количество перевезенных пассажиров увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 31,3% - до 8,278 млн человек. Объемы перевозок грузов и почты возросли на 5,2% - до 74,3 тыс. тонн.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины выросли на 20,9% и составляли 12,93 млн человек.

В течение отчетного года на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок работало 29 отечественных авиакомпаний, пассажирские перевозки осуществляли 19 отечественных авиакомпаний.

Госавиаслужба отмечает, что за отчетный год количество перевезенных пассажиров на 2,1% превысило показатель "пикового" 2013 года, что свидетельствует о восстановлении украинского рынка пассажирских авиаперевозок после спада в 2014-2015 годах.

По итогам 2016 года 95% общих объемов пассажирских перевозок выполнено шестью ведущими авиакомпаниями: "Международные авиалинии Украины", "Азур Эйр Украина", "Роза Ветров", "Янэйр", "Браво" и "Атласджет Украина".

Авиакомпанией МАУ обеспечен рост объемов пассажирских перевозок по сравнению с предыдущим годом на 24,9%, авиакомпаниями "Азур Эйр Украина" - на 17%, "Роза Ветров" – на 75,8%, "Янэйр" – в 6,8 раза, "Атласджет Украина" – в 10,5 раза.

"Положительная динамика, которая зафиксирована в 2016 году, связана, прежде всего, с развитием сектора международных воздушных перевозок", - отмечает ГАС.

Регулярные полеты между Украиной и странами мира в течение года 2016 осуществляли 10 отечественных авиакомпаний в 42 страны мира и 28 иностранных авиакомпаний в 27 стран.

Украинскими авиакомпаниями перевезено 4,944 млн человек, иностранными – 3,847 млн (рост на 23% и 21% соответственно).

Регулярные внутренние пассажирские перевозки между девятью городами Украины выполняли пять отечественных авиакомпаний, перевезено 791,9 тыс. пассажиров, что на 29,5% больше, чем в 2015 году.

Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 19 украинских аэропортов и аэродромов. По итогам года количество отправленных и прибывших воздушных судов составило 133,2 тыс.

"Следует отметить, что на сегодняшний день около 98% общих пассажиропотоков и почтогрузопотоков сконцентрированы в ведущих аэропортах – "Борисполь", "Киев", "Одесса", "Львов", "Харьков", "Днепропетровск", "Запорожье".

Аэропортом "Борисполь" благодаря удачной реализации избранной хабовой стратегии развития достигнут рост количества обслуженных пассажиров по сравнению с 2015 годом на 18,8%.

На протяжении 2016 года авиационные работы осуществляли 25 авиапредприятий, обработано 484,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных площади налет составлял 16,7 тыс. часов.

ГПОВД "Украэрорух" в течение года обслужило 214,3 тыс. полетов против 234,9 тыс. за 2015 год. Количество обслуженных полетов, выполненных самолетами и вертолетами авиакомпаний Украины, выросло на 17,6%, иностранными авиакомпаниями - сократилось на 19,9%%.