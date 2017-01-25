Экономика

13:26 25.01.2017

Президент Goldman Sachs Гэри Кон получит $284 млн, уходя на должность в правительстве Трампа

Президент банка Goldman Sachs Гэри Кон, которому президент США Дональд Трамп предложил стать главой Национального экономического совета, получит $284 млн при уходе из банка, пишет агентство.

Для того, чтобы избежать конфликта интересов на новой должности, руководство банка приняло решение ускорить выдачу бонусов своему президенту, в том числе около $65 млн в виде денежных средств и акций, выплата которых была привязана к будущим финансовым показателям.

Кроме того, Г.Кон получит отложенный бонус за прошлые годы в размере около $220 млн.

Отчасти столь большая сумма бонуса связана с тем, что значительная ее часть выплачивается акциями банка, которые в настоящее время торгуются близко к историческому максимуму. Бумаги американских банков подскочили в цене после избрания Д.Трампа президентом, поскольку инвесторы считают, что его будущая политика будет благоприятной для финкомпаний.

Г.Кон, которому исполнилось 56 лет, начал работу в Goldman Sachs в 1990 году, в 2006 году стал одним из двух президентов банка, а затем - единственным президентом.

ВАЖНОЕ

Стало известно когда пройдет жеребьевка стран-участниц "Евровидения-2017"

Габриэль в ближайшие дни может сменить Штайнмайера на посту главы МИД ФРГ

Кабмин утвердил новый порядок администрирования Минфином реестра возмещения НДС

Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" Балчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном

Финляндия предоставит Украине технические решения для повышения энергоэффективности

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынки акций Азии выросли в среду, MSCI Asia Pacific достиг максимума с сентября

СД "Карпатыгаза" и "Укргазвыдобування" в декабре реализовала лишь остатки продукции предыдущих периодов – Misen

Оптовые цены на сахар в Украине с начала 2017г выросли на 5,5%

"Укрзализныця" в 2017г должна сосредоточиться на завершении корпоративной реформы

Украина в 2016г нарастила поставки ЖРС в Японию, Сербию, Южную Корею и Словакию, снизила в Китай, Польшу и Турцию

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда производственных помещений в Львове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА