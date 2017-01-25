НБУ обеспокоен процентной политикой госбанков

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен процентной политикой государственных банков, завышающих стоимость привлечения средств от клиентов, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Беспокоит процентная политика госбанков… Почему госбанки конкурируют между собой предлагая такие высокие ставки?", - сказал он в ходе "круглого стола" в Киеве в среду.

При этом чиновник отметил, что в Украине сформировались макроэкономические предпосылки для снижения инфляции.

"Ожидаем, что процентные ставки будут снижаться, инфляция замедляться… у нас осторожно позитивные ожидания на 2017 год", - сказал он.