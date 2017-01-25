"Укрзализныця" в 2017г увеличит инвестиции в инфраструктуру и подвижной состав в 4,5 раза

ПАО "Укрзализныця" в 2017 году планирует инвестировать в подвижной состав и инфраструктуру 27,5 млрд грн, что в 4,5 раза больше, чем в 2016 году, сообщил глава правления ПАО Войцех Балчун, выступая на заседании Кабинета министров в среду.

"На ремонт подвижного состава мы направим 9 млрд грн, купим или произведем более 9 тыс. грузов вагонов, Отремонтируем и модернизируем 33 тыс. грузовых вагонов, купим 50 пассажирских вагонов. Предусматриваем что этот год будет прибыльным, и если мы выполним эту инвестпрограмму, то направим 13 млрд грн на закупки у отечественных товаропроизводителей, а это создание или сохрванение 10 тыс. рабочих мест", - сказал он.

В Балчун сообщил, что в 2107 году "Укрзализныця" начинает продажу металлолома, планирует продать 130 тыс. тонн.

"Также планируем обновление логотипа и деликатный ребрендинг", - добавил В.Балчун.

Он заверил, что ПАО также будет выполнять условия соглашения с Европейским инвестиционным банком на EUR150 млн на электрификацию участка Долинская-Николаев-Колсовка, полная стоимость проекта составляет EUR300 млн, и ПАО завершает переговоры с Европейским банком реконструкции и развития на эту тему. Во втором квартале "Укрзализныця" также намерена завершить переговоры с ЕБРР о кредите на $150 млн на покупку 5,89 тыс. полувагонов.

"Будем развивать пассажирское сообщение, устанавливать билетные терминалы на вокзалах, хотим установить на всех вокзалах бесплатный Wi-Fiвай, объявляем конкурс на дизайн новых "вагонов будущего". Вчера приняли решение о выделении филиала UZ Cargo и создадим UZ Cargo International, которая будет помогать развивать международную деятельность", - сообщил глава ПАО.

Также, на повестке дня, по его словам, создание собственного экспедитора – "УЗ Форвардинг".

"Впервые предусматриваем рост грузоперевозок. Также намерены купить четыре новых поезда, увеличить прибыльность пассажирских поездов и запустить сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией", - отметил он.

В.Балчун сообщил, что ПАО в 2016 году отчитывалось по украинским стандартам бухгалтерской отчетности (УСБУ), а с 2017 года перейдет на международные (МСФО).

По его данным, по УСБУ в 2016 году "Укрзализныця" получила 303 млн грн прибыли, сравнительно с убытками в 2015 году в сумме 683 млн грн. По МСФО в 2015 году убытки оценивались в 15 млрд грн, а в 2016 – выходили бы по МСФО в сумме коло 6 млрд грн.

В планах на 2107 год - 15 млн грн прибыли по МСФО, или более 6 млрд грн - по УСБУ.

"2016 год был специфичен для нас, так как я и правление фактически отвечаем за половину года. Это был очень тяжелый год, но в этот год мы сосредоточились в улучшении деятельности фирмы, и в тех условиях, в которых мы встречали и противодействие, и саботаж, и провокации, нам удалось сделать очень много", - подчеркнул глава правления "Укрзализныци".

Он напомнил, что в прошлом году ПАО начало распределение бизнес вертикалей, разделять функции инфраструктуры, производства, бек-офиса, пиара, грузов и пассажирских перевозок.

"Мы начали кадровые изменения на всех уровнях фирмы, хотя с этим мы имели большие проблемы, так как много месяцев кадровые назначения были заблокированы. В конце года объявили конкур по отбору глав железных дорог. Это очень важное изменение", - сообщил В.Балчун.

Также он отметил, что в 2106 году ПАО приобрело и произвело 1020 грузовых вагонов.

"Мы изменили планы ремонтов. Также, мы модернизировали или отремонтировали 213,6 км пути, это в 4,5 раза больше чем в 2015 году. Провели модернизацию участка Камыш Заря – Волноваха и увеличили его пропускную способность до 27 пар в сутки. Кроме этого, мы сократили обязательства на 6,5 млрд грн, полностью перешли на закупки через ProZorro, экономия от этого составила 500 млн грн", - резюмировал В.Балчун.