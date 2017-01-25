Экономика

10:51 25.01.2017

Финляндия предоставит Украине технические решения для повышения энергоэффективности

Финляндия, тратящая на отопление жилищного сектора в пять раз меньше Украины, предоставит Украине свои технические решения для повышения энергоэффективности, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер - министр регионального развития и строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Мы будем работать по меморандуму в двух направлениях: первое - это развитие возобновляемой энергии, и второе направление - это внедрение лучших технических решений, которые максимально позволяют сохранить энергию", – прокомментировал он подписание 24 января в Хельсинки меморандума о сотрудничестве в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики ("зеленой энергетики") и альтернативных видов между Украиной и Финляндией.

Г.Зубко уточнил, что применять эти современные технические решения планируется в рамках создаваемого Фонда энергоэффективности.

По его словам, правительства двух стран создадут две рабочие группы, которые помимо технических решений займутся также вопросами стандартов, которые нужны Украине для повышения энергоэфективности. Первая такая рабочая группа прибудет в Украину уже 7-8 февраля, добавил вице-премьер.

Он напомнил, что у Украины с Финляндией установились очень тесные отношения по программе Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), которая внедряет муниципальные проекты в Украине, касающиеся термомодернизации и энергосбережения, в частности, утепление школ, детсадов и модернизация коммунальных предприятий. По словам Г.Зубко, суммарный кредитный портфель NEFCO в Украине составляет EUR44 млн, которые поддержаны EUR16 млн грантовыми средствами.

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