Комплексы автоматизированного контроля за перемещением ядерных материалов заработали в 4 пунктах пропуска на украинско-белорусской границе

Современные высокоэффективные комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов введены в эксплуатацию в 4 пунктах пропуска на украинско-белорусском участке государственной границы.

"В рамках реализации совместного с Министерством энергетики США проекта международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды" на украинско-белорусском участке государственной границы в пределах ответственности Северного регионального управления Госпогранслужбы в пунктах пропуска "Деревины", "Майдан – Копищанский", "Дольск", "Самары" состоялось официальное введение в эксплуатацию (комплексов)", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду.

Благодаря установленным комплексам будет осуществляться контроль за недопущением незаконного перемещения через госграницу источников ионизирующего излучения, широкого спектра радионуклидов индустриального и медицинского назначения, природного происхождения и специальных ядерных материалов.

Теперь пограничники смогут в обязательном порядке осуществлять проверку при въезде и выезде из Украины лиц, грузов и транспортных средств на наличие ядерных и радиоактивных материалов.