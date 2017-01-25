Экономика

10:34 25.01.2017

Комплексы автоматизированного контроля за перемещением ядерных материалов заработали в 4 пунктах пропуска на украинско-белорусской границе

Современные высокоэффективные комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов введены в эксплуатацию в 4 пунктах пропуска на украинско-белорусском участке государственной границы.

"В рамках реализации совместного с Министерством энергетики США проекта международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды" на украинско-белорусском участке государственной границы в пределах ответственности Северного регионального управления Госпогранслужбы в пунктах пропуска "Деревины", "Майдан – Копищанский", "Дольск", "Самары" состоялось официальное введение в эксплуатацию (комплексов)", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в среду.

Благодаря установленным комплексам будет осуществляться контроль за недопущением незаконного перемещения через госграницу источников ионизирующего излучения, широкого спектра радионуклидов индустриального и медицинского назначения, природного происхождения и специальных ядерных материалов.

Теперь пограничники смогут в обязательном порядке осуществлять проверку при въезде и выезде из Украины лиц, грузов и транспортных средств на наличие ядерных и радиоактивных материалов.

ВАЖНОЕ

Финляндия предоставит Украине технические решения для повышения энергоэффективности

"Кернел" разместил евробонды на $500 млн с доходностью 8,875% годовых

"Кернел" определил ставку купона по дебютным еврооблигациям в 8,75%

Мининфраструктуры предлагает повысить ж/д тарифы на перевозку пассажиров и багажа в 2017г.

Украина разделила с Россией, Казахстаном и Ираном 131 место в индексе коррупции Transparency International

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 170 тыс. кур уничтожены в Японии из-за угрозы птичьего гриппа

АМКУ безосновательно отстранил Socar от участия в тендере Госрезерва по закупке реактивного топлива – Мосийчук

Citi включил никель в число наименее привлекательных металлов

Выпуск золота в Китае в 2016 г вырос на 3,8% за счет импортного сырья, потребление упало на 6,7%

АМКУ принял жалобу на тендер по дноуглублению в порту "Южный"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА