Мининфраструктуры предлагает повысить ж/д тарифы на перевозку пассажиров и багажа в 2017г.

Министерство инфраструктуры Украины предлагает поэтапную индексация тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").

Речь об этом идет в проекте приказа министерства "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении", текст которого обнародован на веб-сайте Мининфраструктуры.

Согласно пояснительной записке к документу, предусматривается приведение нынешних тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в соответствие с основными прогнозными макропоказателями экономического и социального развития на 2017 год, утвержденными в установленном порядке Кабинетом министров Украины. Индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю предыдущего года, согласно ему, составит 21%.

Авторы документа отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и "Интерсити+", а в вагонах СВ – с 2009 года.

"В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза", - отмечается в записке.

Кроме того, железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины. Перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых в 2016 году ожидается на уровне 9,9 млрд грн, а в 2017 году, по прогнозу, – более 11 млрд грн.

"Индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов", - считают авторы проекта приказа.

Кроме того, отмечается, что только по итогам 2016 года объем перевозок багажа и грузобагажа ожидается на уровне 12,4 млн тонно-км, за осуществление таких перевозок получено 10,1 млн грн доходов. При этом расходы составили 54,7 млн грн. Полученные доходы покрывают расходы на 18,4%, что вдвое меньше, чем в целом по пассажирским перевозкам во внутреннем (дальнем) сообщении (37,4%).

Как ранее сообщалось, ПАО "Укрзализныця" в конце 2016 года выносила на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопрос индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35% - индексировать тарифы предлагалось в два этапа: в первом квартале и в четвертом по 16%.