Экономика

18:41 24.01.2017

Российский "АвтоВАЗ" не прекращал поставки автомобилей LADA в Украину

Информация о прекращении в текущем году российским АО "АвтоВАЗ" поставок в Украину автомобилей LADA, распространенная некоторыми украинскими СМИ, не соответствует действительности, сообщает официальный импортер этих авто в Украине АО "УкрАВТОВАЗ".

"Недавно в сети интернет появился ряд публикаций относительно прекращения поставок автомобилей LADA в Украину. В связи с этим официальный импортер в Украине сообщает: эта информация не соответствует действительности", - отмечается в распространенном компанией пресс-релизе во вторник.

В сообщении отмечается, что в 2016 году действительно был сокращен модельный ряд автомобилей LADA, представленных в Украине, по целому ряду объективных причин. Основными из них стали сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, вступившим в силу с 1 января 2016 года (введение Евро-5 – ИФ), а также отмена режима свободной торговли с РФ и введение дополнительных антисубсидиционных спецпошлин.

"Результатом стала временная приостановка поставок некоторых семейств LADA", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, в настоящее время бренд LADA представлен в Украине внедорожником LADA 4х4 и универсалом LADA Largus.

Согласно данным информационно-аналитической группы Auto-Сonsulting, в 2016 году в Украине продано 1,516 тыс. автомобилей LADA, что на 49,2% больше, чем годом ранее, а доля на рынке новых легковых авто выросла с 2,18% до 2,35%.

"УкрАВТОВАЗ" также поделился планами на 2017 год, в частности, сообщив, что в ближайшее время импортер завершит омологацию продукции "АвтоВАЗа" в Украине и возобновит поставки популярных моделей LADA Granta и LADA Kalina начиная со второго квартала.

"В дальнейших планах - вывод на рынок ориентировочно во втором полугодии седана LADA Vesta, ранее не представленного на рынке, и абсолютно нового кроссовера LADA X-RAY, старт продаж которого в стране запланирован на четвертый квартал", - сообщается в пресс-релизе.

АО "УкрАВТОВАЗ" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей LADA и оригинальных запасных частей LADA, работающий на рынке Украины с 1995 года.

Согласно сообщению, компания не является ни дочерней компанией ОАО "АвтоВАЗ" (РФ), ни других российских бизнес-структур.

В соответствии с данными НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2016 года в числе крупных акционеров компании – президент корпорации "УкрАВТО" Тариэл Васадзе с пакетом 15% акций (на конец 2015 года зарегистрированной на Кипре компании LA Holding Limited принадлежало 85% акций).

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