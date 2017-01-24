Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 27,245 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 27,245 грн/$1 с 27,28 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили – 27,22-27,27 грн/$1.

НБУ на аукционе во вторник по покупке до $50 млн приобрел $21,6 млн по курсу до 27,25 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $25,2 млн по курсу от 27,235 грн/$1 до 27,32 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,2458 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 27,2319 грн/$1 с 27,3325 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $271,14 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $221,18 млн.