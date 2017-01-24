Экономика

15:56 24.01.2017

ЕС выступает за расширение международных торговых обменов

В Европейской комиссии в связи с выходом США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) подтвердили приверженность приоритету расширения торговых обменов Евросоюза с партнерами во всем мире.

"ЕС является одной из наиболее открытых экономик мира. Мы остаемся приверженными справедливой и равноправной международной торговле, которая отвечает нуждам граждан и которая должна позволить распределить, насколько возможно широко и равноправно, выгоды от торговых обменов", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе во вторник.

Он напомнил неоднократные высказывания председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что приоритет расширения торговых обменов ЕС остается неизменным.

"Европейский союз вовлечен в переговоры по двум десяткам торговых соглашений с различными партнерами повсюду в мире", - сказал пресс-секретарь.

М.Схинас добавил, что, в том числе, ЕС ведет переговоры почти со всеми странами-участницами TPP, хотя степень продвижения в договоренностях с ними на данный момент разная. Он при этом привел примеры ситуаций по соглашениям с этими странами.

"Мы действительно хотим противодействовать тенденции односторонности. 41 млн рабочих мест зависит напрямую от экспорта союза. Еврокомиссия убеждена, что, сотрудничая с партнерами, которые разделяют те же ценности, что и она, можно увеличить торговые возможности и, главное, сформировать глобализм таким образом, чтобы он отвечал нашим ценностям. И все это в справедливой и равноправной атмосфере открытости, опирающейся на ясные правила", - сказал официальный представитель ЕК.

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