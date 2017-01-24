Экономика

15:05 24.01.2017

АМКУ рекомендовал НКРЭКУ отменить решение об оценке активов облэнерго при переходе на RAB-регулирование силами "большой четверки"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменить свое протокольное решение, которым аудиторские компании Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG определены в качестве оценщиков активов облэнерго при переходе на стимулирующее регулирование (RAB- регулирование), сообщила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Определение НКРЭКУ четырех аудиторских компаний Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG ограничивает круг и доступ участников рынка оценочной деятельности к проведению независимой оценки активов субъектов электроэнергетики", - написала она на своей Facebook-странице.

Рекомендация АМКУ по отмене решения НКРЭКУ является обязательной к рассмотрению в срок до 30 дней.

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