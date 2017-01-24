Неоплата ЖКХ из-за сэкономленной субсидии или переплаты не может трактоваться как задолженность

Министерство социальной политики Украины заявляет, что неоплата потребителем жилищно-коммунальных услуг в виду наличия сэкономленной субсидии или переплаты не может трактоваться как задолженность.

"Если семья воспользовалась своим законным правом и использовала сэкономленную в предыдущем месяце субсидию в счет следующего коммунального платежа, то есть воспользовалась так называемой "переплатой" и не оплатила счет за отопление, водоснабжение или электроэнергию, это не может трактоваться поставщиками услуг как задолженность по оплате коммунальных услуг и не является основанием для отмены помощи", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства, обнародованном во вторник.

Согласно информации, поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату - сэкономленную субсидию - в коммунальных счетах, а также "не имеют права "игнорировать" переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, при этом шантажируя "отключить отопление" или "отрезать газ".

"В то же время обращаем внимание потребителей услуг: граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату ЖКХ, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленные услуги с учетом размера назначенной субсидии, кроме случаев наличия на лицевом счете переплаты. В случае, когда стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше, чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость", - подчеркивается в сообщении.

Если семья, которой назначена субсидия, не платит стоимость фактически потребленной услуги с учетом размера помощи, за исключением случаев, связанных с задержкой выплаты заработной платы, пенсии и т.д., которая подтверждается соответствующими документами, - с месяца, в котором поступило такое представление от поставщиков услуг, орган социальной защиты населения должен прекратить начисление субсидии.

Восстановление выплаты происходит с момента подачи документов, подтверждающих погашение задолженности по оплате коммунальных услуг.

При этом задолженность по оплате за ЖКХ не принимается во внимание органами социальной защиты населения в процессе оформления субсидии, но влияет на начисление поставщиками услуг размера платежа с учетом помощи в случае неуплаты счетов за потребленный газ, тепло, воду и освещения.

"Такой механизм исключает возможность возникновения задолженности у граждан, получающих субсидию", - считают в Минсоцполитики.