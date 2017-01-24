Четвертый раунд переговоров между Украиной и Израилем по ЗСТ пройдет в Киеве 24-26 января

Министерство экономического развития и торговли Украины сообщает о четвертом раунде переговоров с Израилем относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ).

"Сегодня начался очередной раунд переговоров с Израилем, чтобы как можно быстрее приблизиться к подписанию соглашения о зоне свободной торговли", - сказала заместитель министра экономического развития - торговый представитель Украины Наталья Микольская журналистам в Киеве во вторник.

Она отметила, что за ним последует еще один раунд, однако не стала комментировать возможных сроков подписания соглашения.

"Этот вопрос зависит от желания и способности сторон идти на компромисс", – отметила она.

Н.Микольская подчеркнула, что Украина настроена работать очень активно для ускорения этого процесса.

Согласно сообщению на сайте МЭРТ, в рамках четвертого раунда стороны должны отработать общее виденье и согласовать общий подход к торговым преференциям для сельскохозяйственных и промышленных групп товаров.

Во время раунда стороны проработают общие подходы к либерализации торговли и отдельные положения проекта соглашения о ЗСТ, рассмотрят условия доступа к рынку товаров сторон, правила происхождения, защитные меры и тарифы в рамках соглашения.

По результатам переговоров также будет сформирован план дальнейшей работы и согласована дата проведения следующего раунда переговоров.

Как сообщалось, в конце ноября 2016 года спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн на конференции в Киеве выразил надежду, что подписание соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем произойдет в 2017 году.