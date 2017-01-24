Экономика

12:18 24.01.2017

Правительство Украины ожидает увеличения чистого притока ПИИ в 2017г до $4,5 млрд

Правительство Украины ожидает увеличения чистого притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2017 году до $4,5 млрд, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Чистый приток прямых инвестиций, который мы ожидаем, вырастет приблизительно с $3,8 млрд в прошлом году до $4,5 млрд в 2017 году", - сказал он в ходе "круглого стола" по обсуждению проекта среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года в киеве во вторник.

По данным М.Нефедова, в 2020 году правительство ожидает чистого притока ПИИ на уровне $8 млрд.

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