Правительство Украины ожидает увеличения чистого притока ПИИ в 2017г до $4,5 млрд

Правительство Украины ожидает увеличения чистого притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2017 году до $4,5 млрд, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Чистый приток прямых инвестиций, который мы ожидаем, вырастет приблизительно с $3,8 млрд в прошлом году до $4,5 млрд в 2017 году", - сказал он в ходе "круглого стола" по обсуждению проекта среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года в киеве во вторник.

По данным М.Нефедова, в 2020 году правительство ожидает чистого притока ПИИ на уровне $8 млрд.