Экономика

11:59 24.01.2017

"Укрпочта" не перечисляет газетам более 300 млн грн за подписку

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" по состоянию на 16 января 2017 года не перечислило местным национальным изданиям за принятую подписку более 300 млн грн.

Как отмечается в сообщении Национального союза журналистов Украины, из-за несвоевременных расчетов существует угроза срыва стабильного выхода многих изданий, особенно в регионах.

В НСЖУ отмечают, что 20 января направили генеральному директору "Укрпочты" Игорю Смелянскому требование разблокировать расчеты с редакциями газет.

"Сейчас мы можем только говорить о демонстрации монополизма "Укрпочты". Средства за принятую подписку централизуются в Киеве, редакции заставляют заключать соглашения с неоперативными сроками расчетов, которые потом все равно срываются. Кроме того, руководство "Укрпочты" инициирует новое резкое повышение тарифов на доставку прессы", - цитируется в сообщении первый секретарь НСЖУ Сергей Томиленко.

НСЖУ также предложил "Укрпочте" отказаться от повышения тарифов на доставку периодики на 40% и рассмотреть вариант индексации почтовых тарифов с учетом инфляции.

Агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментария "Укрпочты" по данному вопросу.

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