Экономика

11:56 24.01.2017

Кабмин намерен избежать эмиссионного финансирования в 2017г и стремится сократить госдолг

Кабинет министров Украины намерен избежать эмиссионного финансирования в 2017 году и стремится сократить государственный долг и фискальную нагрузку на экономику, сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В 2017 году мы будем ориентироваться на сохранение макроэкономической стабильности за счет фискальной консолидации и аккуратной фискальной политики. Мы надеемся воздержаться от любых форм эмиссионного финансирования и планируем сокращение уровня государственного долга, уровня фискальной нагрузки на экономику", - сказал первый вице-премьер в ходе "круглого стола", посвященного обсуждению вопросов экономического блока среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года во вторник в Киеве.

Он отметил, что сотрудничество с международными финансовыми организациями должно стать средством убеждения инвесторов и граждан в соблюдении курса на макроэкономическую стабилизацию.

По словам С.Кубива, привлечение инвестиций является ключевым условием развития экономики.

ВАЖНОЕ

Фонды под управлением TFI PZU увеличили свою долю в "Кернеле" с 5,17% до 10,1%

Семья Игоря Суркиса потеряла при национализации ПриватБанка несколько сотен миллионов долларов

Местные бюджеты в Украине утверждены на 99,7%

Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5%

"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промпотребителей на февраль

ПОСЛЕДНЕЕ

"Кернел" изучает возможности для покупки среднего МЭЗ и расширения зембанка на 200-250 тыс. га

"Укрпочта" не перечисляет газетам более 300 млн грн за подписку

Японская судоходная компания интересуется работой в порту "Черноморск"

Эстония намерена помочь Украине в реализации проекта электронного управления и децентрализации на почти €6 млн

Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде января возросла на 4,8%

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА