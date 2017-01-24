Японская судоходная компания интересуется работой в порту "Черноморск"

Представители японской судоходной компании NYK Line посетили порт "Черноморск", практическим результатом встречи может стать первый собственный судозаход на линии NYK Line в порт уже в первом квартале 2017 года.

Согласно сообщению на веб-сайте порта, целью визита делегации являлось ознакомление с производственными мощностями МТП "Черноморск", в частности паромного терминала и ряда других комплексов.

"Представители компании NYK Line дали удовлетворительную оценку инфраструктуре порта и перспективам ее развития", - отмечет порт.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов – наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров – 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.