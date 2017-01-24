Экономика

09:34 24.01.2017

Цена продажи э/э в ОРЭ во второй декаде января возросла на 4,8%

Средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями во второй декаде января 2017 года увеличилась на 4,8% по сравнению с первой декадой – с 878,71 до 920,79 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные ГП "Энергорынок".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", средняя цена продажи ГК ТЭС за 11-20 января составила 1401,05 грн/МВт-ч (+4,4% к 1-10 января), "Энергоатома" – 468,69 грн/МВт-ч (+0,01%), ГЭС – 581,28 грн/МВт-ч (-14,4%), ТЭЦ и др. – 1703,62 грн/МВт-ч (+1,1%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 3742,8 грн/МВт-ч (-1,4%).

В ГП отмечают, что увеличение средней цены продажи электроэнергии во второй декаде месяца связано с уменьшением доли отпуска атомной генерации в ОРЭ при увеличении доли отпуска ГК ТЭС.

Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ за 11-20 января составила 51,39% по сравнению с 55,13% в первой декаде января, доля ГК ТЭС –31,29% (28,67%), ТЭЦ и других станций – 9,34% (9,88%), ГЭС – 6,84% (5,48%) "зеленых" – 1,14% (0,84%).

Цена покупки электроэнергии в ОРЭ за указанный период для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) увеличилась на 5,2% – с 953,5 до 1002,86 грн/МВт-ч, для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 2%, с 1295,73 до 1322 грн/МВт-ч.

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за вторую декаду января составила 93,4% (4 млрд 27,231 млн МВт-ч), ПНТ – 6,6% (284,641 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в прошлом году (декабрь 2015 к декабрю 2016) возросла на 35,8% – с 741,1 до 1006,13 грн/МВт-ч.

В частности, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2016 составила 1669,80 грн/МВт-ч (+70,7% к декабрю-2015), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (+20,5%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (-16,7%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (-6,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (+19,4%).

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