Экономика

20:20 23.01.2017

В госбюджете-2017 предусмотрено 75 млн грн на операции по восстановлению слуха детям

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в государственном бюджете на 2017 год предусмотрено 75 млн грн на проведение операций по восстановлению слуха детям.

"В 2017 году на решение проблемы проведения операций по восстановлению слуха для детей мы предусмотрели 75 млн грн", - написал премьер на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

В.Гройсман призвал органы местного самоуправления принять участие в этой программе, чтобы увеличить количество детей, которым смогут провести такие операции своевременно.

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