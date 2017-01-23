Экономика

19:42 23.01.2017

"Укрэнерго" запускает "единое окно" для подключения новых объектов "зеленой" энергетики

НЭК "Укрэнерго" запускает "единое окно", с помощью которого можно будет подать документы для подключения новых объектов "зеленой" энергетики к сетям компании, сообщил врио директора НЭК Всеволод Ковальчук.

"Надеемся, что принцип "единого окна" будет расширен, и на облэнерго, являющиеся операторами распределительных систем", - отметил он на встрече с представителями рынка в Киеве в понедельник.

Полноценную работу "единое окно" начнет с 1 апреля, сейчас оно работает в тестовом режиме. В тот же срок "Укрэнерго" планирует запустить онлайн-карту с информацией по техническим возможностям подключения объектов "зеленой энергетики" ко всем подстанциям компании и ориентировочной стоимостью такого подключения.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

ВАЖНОЕ

Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5%

"Нафтогаз Украины" повысил цену газа для промпотребителей на февраль

Пакистан ввел антидемпинговые пошлины на х/к листовой прокат из Китая и Украины

НКРЭКУ скорректировала тарифы на электроэнергию для промпотребителей с февраля

В Харькове объявлен карантин в связи со вспышкой АЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

В госбюджете-2017 предусмотрено 75 млн грн на операции по восстановлению слуха детям

Трамп инициировал процесс выхода США из Транстихоокеанского партнерства

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

AMC покупает шведскую сеть кинотеатров Nordic Cinema

Трамп пригрозил высокими таможенными пошлинами компаниям, перемещающим производство за рубеж

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в закарпатье
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА