Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,21% - до 861,53 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,29% - до 270,65 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,5 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 40,72 млн грн, в том числе акциями – 0,31 млн грн.

Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Донбассэнерго" (-2,92%), Райффайзен Банка Аваль (-1,47%) и "Укрнафты" (-0,35%).

Подорожали акции "Мотор Сичи" (+0,61%) и "Центрэнерго" (+0,03%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+2,05%) и "Мотор Сичи" (+0,15%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,15% - до 624,27 пункта при объеме торгов 9,9 млн злотых (66,8 млн грн).

Тройку лидеров роста в "индексной корзине" составили бумаги "Милкиленда" (+3,7%), KDM Shipping (+1,71%) и KSG Agro (+1,67%).

В "красной зоне" завершили торги акции Coal Energy (-5,23%), "Астарты" (-0,77%) и агрохолдинга ИМК (-0,53%).