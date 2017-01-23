Экономика

18:58 23.01.2017

AMC покупает шведскую сеть кинотеатров Nordic Cinema

Американский оператор кинотеатров AMC Entertainment, принадлежащий китайскому магнату Ван Цзяньлиню, достиг соглашения о приобретении шведской сети кинотеатров Nordic Cinema Group Holding AB за $929 млн, говорится в пресс-релизе AMC.

По условиям сделки, Nordic Cinema сохранит штаб-квартиру в Стокгольме, но станет подразделением лондонской Odeon Cinema Group, которую AMC купила в прошлом году за $650 млн.

В результате приобретения шведской компании AMC станет владельцем 361 кинокомплексов в Европе с 2926 экранами.

В декабре компания завершила сделку по приобретению американской Carmike Cinemas за $1,2 млрд. Теперь AMC является оператором крупнейшей сети кинотеатров в мире и в США.

Цена акций AMC в ходе торгов в понедельник снизилась на 1,8%.

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