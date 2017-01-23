Экономика

15:40 23.01.2017

Пакистан ввел антидемпинговые пошлины на х/к листовой прокат из Китая и Украины

Национальная тарифная комиссия (National Tariff Commission) Пакистана по окончании антидемпингового расследования в отношении холоднокатаного листового проката происхождением, или экспортируемого, из Китая и Украины, ввела ограничительные меры на поставки продукции из этих стран.

Как сообщается в официальной информации комиссии, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", решение о введение антидемпинговых пошлин принято 19 января 2017 года сроком на пять лет.

Под расследование попал х/к листовой прокат толщиной 0,15-2,50 мм и шириной более 600 мм по таможенным кодам Пакистана 7209.1690, 7209.1790, 7209.1890, 7209.1610, 7209.1710, 7209.1810, 7209.2690, 7209.2790, 7209.2890, 7209.2610, 7209.2710 и 7209.2810.

В соответствии с решениями комиссии, для листового х/к проката производства "Запорожстали" пошлина определена в размере 18,92%, Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича - 18,36%, остальных предприятий Украины - 18,92%.

Для китайских предприятий - от 13,17% до 19,04%.

Антидемпинговое расследование было инициировано в июле 2015 года по жалобе Aisha Steel Mills Limited Karachi от имени местных производителей данной продукции.

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