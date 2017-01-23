PwC продолжает коммуникацию с НБУ в отношении ПриватБанка, процесс не комментирует

Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) продолжает коммуникацию с Национальным банком Украины (НБУ) относительно недостоверной оценки залогов в ПриватБанке (Днепр), в то же время отказывается комментировать ситуацию.

"Мы продолжаем коммуникацию с НБУ в отношении ПриватБанка. В то же время мы не комментируем наши отношения с клиентами, в том числе конкретно ситуацию с ПриватБанком", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе головного офиса PwC.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что украинский офис PwC продолжает обслуживать клиентов в Украине.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" сообщил, что руководство НБУ встречалось с представителями головного офиса PwC по этому вопросу во время экономического форума в Давосе.

Между тем, другой источник агентства обратил внимание, что украинский офис PwC работает по франшизе. Соответственно, по его мнению, ситуация с недостоверной оценкой в Украине будет иметь ограниченное влияние на головной офис. Собеседник агентства предположил, что в случае разрыва отношений между головным и украинским офисами PwC, последний, вместе с клиентской базой, может быть выкуплен другой аудиторской компанией, как это происходило с некоторыми офисами Arthur Andersen после скандала с Enron.

Как сообщалось, НБУ на прошлой неделе заявил о некорректной оценке украинским офисом PwC реальной стоимости залогов в ПриватБанке и ожидает в связи с этим закрытия украинского офиса.

По данным директора департамента управления рисками НБУ Игоря Будника, центробанк подавал отчеты PwC на рецензирование экспертным советам украинских саморегулирующихся организаций и получил от них целый ряд негативных рецензий. Вслед за этим НБУ сделал два обращения в Фонд госимущества с просьбой лишить оценщиков, которые проводили эти оценки, сертификатов оценки, а саму компанию - лицензии субъекта оценочной деятельности.