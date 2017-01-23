"Овостар Юнион" в 2016г увеличил производство яиц на 24%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в 2016 году произвела 1,479 млрд яиц, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

Согласно сообщению на сайте компании, продажи яиц в прошлом году увеличились на 22% - до 1,054 млрд шт. Объемы экспорта выросли на 34% - с 229 млн шт. в 2015 году до 307 млн шт. в 2016-м.

Компания переработала в прошлом году 407 млн шт. яиц по сравнению с 347 млн шт. годом ранее. В результате продажи сухих яичных продуктов увеличились на 9% - до 2,125 тыс. тонн, в том числе на внешние рынки поставлено 1,32 тыс. тонн (на 42% больше, чем в 2015 году), жидких яичных продуктов – на 30%, до 8,689 тыс. тонн. При этом объем экспорта жидких яичных продуктов составил 2,161 тыс. тонн в основном за счет поставок в страны ЕС.

Как говорится в сообщении, средняя цена реализации яиц в 2016 году осталась на уровне предыдущего года 1,348 грн/шт. (здесь и далее - без НДС), сухих яичных продуктов – на 13% выше (121,44 грн/кг), жидких – на 10% (29,56 грн/кг).

Поголовье птиц за прошлый год увеличилось на 16% и по состоянию на 31 декабря составляло 7,6 млн голов, в том числе кур-несушек – 6,5 млн голов (на 22% больше).

"В 2016 году компания продолжила следовать стратегии органического роста. Нам удалось достичь существенного прироста по всем операционным показателям. Хотелось бы отметить, что компания начала системные поставки жидких яичных продуктов в страны ЕС", – цитируется в сообщении генеральный директор компании Борис Беликов.

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион" является одним из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине.

По итогам января-сентября 2016 года компания сократила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до $12,219 млн. Выручка "Овостара" увеличилась на 1,7% - до $53,665 млн, валовая прибыль сократилась на 26,3% - до $16,26 млн.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V., в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется главным исполнительным директором компании Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием Вересенко.