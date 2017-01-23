Президент США Дональд Трамп не станет публиковать свою налоговую декларацию, заявила в интервью телеканалу ABC старший советник президента Келлиэнн Конуэй.

"Людям это было неинтересно, когда они за него голосовали, - сказала она. - Американцам гораздо более интересно, как будут выглядеть их собственные налоговые декларации во время президентства Трампа, а не то, что из себя представляет его декларация".

Вместе с тем последний опрос, проведенный ABC совместно с Washington Post, показал, что 74% опрошенных хотели бы, чтобы данные о налогах президента были обнародованы, включая 49% сторонников республиканской партии. Группа активистов написала петицию с требованием публикации отчета о налогах Д.Трампа, и она уже набрала свыше 100 тыс. подписей.

Сайт WikiLeaks заявил о планах публично раскрыть информацию об уплаченных бизнесменом налогах, если им удастся добыть эти данные.

Ранее Д.Трамп обещал опубликовать свою налоговую декларацию после завершения процесса аудита со стороны налоговых органов.