В Индонезии успешно завершились испытания украинских БТР-4М

В Индонезии успешно завершились испытания пробной партии украинских БТР-4М, построенных на мощностях ХКБМ им. Морозова (Харьков) для индонезийской морской пехоты в рамках заключенного в феврале 2014 года контракта между ГП "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Индонезии, по итогам испытаний бронетехника будет передана военным для пробной эксплуатации.

Как сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", в ходе проведенных индонезийским заказчиком с участием украинских специалистов испытаний новых БТР-4М в условиях тропического климата, были протестированы амфибийные возможности бронетехники на море, проведены огневые испытания в горной местности, а также проверены ходовые характеристики боевых машин на трассе и на труднопроходимой местности.

В состав приемочной комиссии заказчика вошли представители различных подразделений Министерства обороны Индонезии.

Как отмечается в сообщении, реализация индонезийского контракта обеспечена в рамках дозагрузки производственных мощностей ОПК Украины после поставки основных партий БТР-4 для нужд украинской армии.

Выполненный в амфибийном варианте БТР-4М оснащен дизельным двигателем Deutz BF6M 1015CP мощностью 490 л.с. и шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 4600SP. В составе вооружения боевых машин - боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, ПТРК "Барьер", боевые модули с 12,7-мм пулеметами.

В "Спецтехноэкспорте" выразили удовлетворение уровнем сотрудничества с индонезийской стороной по программе БТР-4М, особо отметив эффективное взаимодействие при выполнении контракта между ОПК Украины и посольством Украины в Индонезии.

Как сообщалось, контракт на изготовление и поставку пробной партии в составе пяти БТР4М для индонезийской морской пехоты заключен с Минобороны Индонезии в феврале 2014 года. Договор предусматривает возможность дальнейшей поставки заказчику еще 50 машин. Отгрузка машин заказчику обеспечена осенью 2016 года.

Индонезия входит в число перспективных партнеров Украины в ВТС в Азиатско-Тихоокеанском регионе: в активе двустороннего ВТС поставки украинской бронетанковой и авиационной техники, а также ремонт и модернизация вооружений по заказу индонезийских военных.

В новой геополитической ситуации Киев и Джакарта активизировали диалог о наращивании ВТС. В декабре 2014 года индонезийская сторона озвучила, в том числе интерес к созданию СП по производству управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух", а также в закупках перспективной украинской радиолокационной техники.

В ходе прошедшей в ноябре 2016 года в Джакарте 7-й международной выставки оборонных технологий Indo Defence -2016 Expo & Forum, Индонезия подтвердила интерес к украинским радарным системам, управляемым авиационным ракетам типа "воздух-воздух", а также новой украинской военно-транспортной авиатехнике.