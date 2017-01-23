Инфраструктурные инвестиции в мире выросли до рекордных $413 млрд в 2016г

Частные инвестиции в инфраструктурные активы по всему миру выросли в 2016 году на 14% и достигли рекордных $413 млрд, свидетельствуют расчеты Preqin.

Количество сделок осталось практически на уровне предыдущего года - 1772. Это указывает на то, что то же каждый проект получил более значительный объем денежных средств, отмечает The Financial Times.

При этом количество сделок остается в диапазоне 1700-1800 с 2013 года.

"Спрос на инфраструктуру увеличился за последнее десятилетие, поэтому стала сильнее конкуренция за активы", - заявил Том Карр из Preqin. В частности, по его словам, объем инвестиций увеличился из-за роста вложений в проекты, находящиеся в рамках второй стадии (уже построенные и работающие) в развитых странах.

Поиск активов для инвестиций с низким уровнем риска привел к тому, что несколько крупных фондов формируют новые многомиллиардные инфраструктурные фонды.

Их оптимизм вызван готовностью правительств поддерживать частные инвестиции в инфраструктуру. Однако Т.Карр полагает, что нет ясности, "сможет ли рынок сохранить темпы роста в 2017 году".

Хотя интерес к инфраструктурным проектам высок, инвесторы предпочитают не вкладывать деньги в фазе строительства. Они хотят инвестировать в аэропорты или платные дороги, то есть активы, которые будут приносить стабильный и гарантированный доход.

Инвесторы, в число которых входят суверенные и пенсионные фонды, страховщики и управляющие активами компании, все с большим вниманием смотрят на Европу в надежде на возобновление политического интереса к инфраструктуре. В 2016 году в Европе было заключено 555 инфраструктурных сделок (максимальное число в мире) на сумму $97 млрд, сообщает Preqin.

В Азии был зафиксирован рекордный объем сделок - $131 млрд, хотя их число было меньше, чем в Европе, и составило 552.

На "зеленые" энергетические проекты в мире в прошлом году пришлось 42% сделок против 39% по итогам 2015 года.

Крупнейшей сделкой в 2016 году стало соглашение российской "Роснефти" (MOEX: ROSN) и индонезийской PT Pertamina о строительстве НПЗ Turban на острове Ява на сумму $13 млрд.