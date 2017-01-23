Китай и Индия снизят темпы заполнения нефтехранилищ в 2017г из-за роста цен

Ведущие страны-производители нефти рассчитывают на рост цен на нефть благодаря снижению добычи, однако замедление темпов заполнения стратегических нефтехранилищ Китая и Индии может создать препятствия для реализации этого плана, пишет The Wall Street Journal.

В течение последние лет правительств стран с развивающейся экономикой, которые являются нетто-импортерами нефти, формировали существенные стратегические запасы топлива, однако повышение цен, вероятно, заставит их сократить закупки, считают эксперты.

В период спада на нефтяном рынке пополнение резервов таких стран, как Китай и Индия, было важным источником спроса, сдерживавшим темпы падения цен на нефть. В результате свободные объемы в нефтехранилищах этих стран резко сократились, и дальнейшие закупки будут ограниченными с учетом возросших цен.

"Китай показал отличную стратегию закупок нефти, - комментирует аналитик нефтяной отрасли из BMI Research Кристофер Хейнс. - Мы уже начали отмечать небольшое смягчение закупок, в течение года мы продолжим отслеживать этот фактор".

Международное энергетическое агентство (МЭА) требует от стран-участниц поддержания запасов нефти на достаточном уровне для покрытия 90 суток нетто-импорта. Крупнейшими стратегическими резервами нефти в мире располагают США - 695 млн баррелей, или около 149 дней импорта.

Китай и Индия не являются членами МЭА, но стараются придерживаться тех же ориентиров.

По оценкам BMI Research, в 2016 году закупки Китая и Индия для пополнения резервов помогли увеличить мировой спрос на нефть в среднем на 760 тыс. баррелей в сутки (б/с), хотя пока непонятно, какой объем ушел в стратегические, а какой - в коммерческие резервы. Тем не менее эти объемы равноценны почти половине прироста мирового спроса на нефть в прошлом году.

Самые свежие официальные данные по стратегическим резервам КНР были обнародованы еще в сентябре и касаются состояния на начало 2016 года - 235 млн баррелей нефти, что превышает емкость известных государственных нефтехранилищ. Скорее всего, Китай использует коммерческие хранилища или танкеры, отмечают аналитики Energy Aspects.

"Мы не ожидаем, что Китай полностью прекратит наращивание запасов. Однако даже если они снизят закупки на 300-400 тыс. б/с, последствия для мировых рынков будут существенными", - говорит К.Хейнс из BMI Research.

Кроме того, достижению целей ОПЕК и других нефтедобывающих стран могут помешать продажи нефти из стратегических резервов США: ранее в январе министерство энергетики США объявило о планах продать 8 млн баррелей нефти, чтобы изыскать средства для модернизации стратегических резервов (SPR).

Вместе с тем другие страны Азии уже заявили о намерениях увеличить стратегические резервы в этом году: Индонезия планирует пополнить их на 25 млн баррелей нефти, а Непал строит новые мощности для размещения нефтепродуктов.