Экономика

10:57 23.01.2017

Украина в 2016г. вышла на 2 место по импорту грузинских вин

Украина в 2016 году импортировала около 5,8 млн бутылок грузинских вин, что более чем на 70% превышает показатели импорта 2015 года.

Как сообщил посол Грузии в Украине Михэил Уклеба в ходе заседания "Туристического пресс-клуба Украины", за счет этих показателей по итогам 2016 года Украина вышла на второе место по импорту грузинских вин после Российской Федерации, обойдя Китай.

В целом импорт товаров Украиной из Грузии составил, по словам М.Уклебы, $72 млн в 2016 году, что на 24% больше, чем в 2015 году.

"Экспорт товаров из Украины, к сожалению, несколько уменьшился", - добавил посол.

М.Уклеба также отметил значительный рост импорта цитрусовых Украиной из Грузии.

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