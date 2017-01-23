Турпоток из Украины в Грузию в 2016 г. увеличился почти на 22%

Поток туристов из Украины в Грузию в 2016 году увеличился на 21,8% по сравнению с 2015 годом – до 172,631 тыс. человек.

Как сообщил Посол Грузии в Украине Михэил Уклеба во время заседания "Туристического пресс-клуба Украины", в целом, в 2016 году Грузию посетили 6,35 млн туристов, что на 7,6% больше, чем в 2015 году.

В ТОП-5 стран, туристы из которых, посетили Грузию, по словам посла вошли: Азербайджан – 1,523 млн человек (+9,3%), Армения – 1,496 млн (+1,9%), Турция – 1,254 (меньше на 9,9%), Россия – 1,037 млн (+12%) и Украина.

Он также напомнил, что по информации премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, прибыль от туризма в Грузии в 2016 году превысила $2 млрд.

Как ранее сообщал директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук, туристический поток из Украины в Грузию в 2015 году увеличился на 15-20% по сравнению с 2014 годом, когда Грузию посетили более 120 тыс. украинцев.