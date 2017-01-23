Экономика

10:33 23.01.2017

Около 70% лицензий и разрешений будут получать в электронном виде уже в нынешнем году

Кабинет министров Украины намерен ввести возможность получения 70% лицензий и разрешений в электронном виде уже в нынешнем году, анонсировал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"В планах 2017 года - продолжение масштабной дерегуляции, в частности, мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, валютных, таможенных ограничений; перевести в электронную форму получение не менее 70% разрешений и лицензий", - сказал С.Кубив в ходе семинара, посвященному развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов в Киеве в понедельник.

По его словам, основными показателями роста экономики Украины в 2017 году станут экспорт и инвестиционный спрос, которые приведут к росту промышленности.

Вице-премьер сообщил, что уже представлен и обсуждается проект концепции инновационного развития промышленности. С.Кубив отметил, что концепция предусматривает увеличение доли промышленных товаров в товарном экспорте страны с 50 до 75% и доли высокотехнологических товаров в экспорте промышленных товаров с 7 до 15%.

ВАЖНОЕ

Балчун заявляет о саботаже и блокировке его действий со стороны Мининфраструктуры

ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями евробондов и возможность ареста его корсчетов

Вспышки АЧС зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях

Омелян: передача "Укрзализныци" в управление правительства – это вопрос ее реформы

Ярославский ждет ответа на предложение об аренде ОПЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Подрядчик, занимавшийся закупкой сидений для НСК "Олимпийский" на Евро-2012, подозревается в неуплате налогов

Инфраструктурные инвестиции в мире выросли до рекордных $413 млрд в 2016г

Фондовые индексы Европы снижаются

Авиакомпания Yanair в 2017 году намерена нарастить объем пассперевозок в Грузию

Китай и Индия снизят темпы заполнения нефтехранилищ в 2017г из-за роста цен

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалоны Ужгорода
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА