Около 70% лицензий и разрешений будут получать в электронном виде уже в нынешнем году

Кабинет министров Украины намерен ввести возможность получения 70% лицензий и разрешений в электронном виде уже в нынешнем году, анонсировал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"В планах 2017 года - продолжение масштабной дерегуляции, в частности, мы планируем сокращать количество разрешительных документов: налоговых, валютных, таможенных ограничений; перевести в электронную форму получение не менее 70% разрешений и лицензий", - сказал С.Кубив в ходе семинара, посвященному развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов в Киеве в понедельник.

По его словам, основными показателями роста экономики Украины в 2017 году станут экспорт и инвестиционный спрос, которые приведут к росту промышленности.

Вице-премьер сообщил, что уже представлен и обсуждается проект концепции инновационного развития промышленности. С.Кубив отметил, что концепция предусматривает увеличение доли промышленных товаров в товарном экспорте страны с 50 до 75% и доли высокотехнологических товаров в экспорте промышленных товаров с 7 до 15%.