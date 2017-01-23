Allergan заплатит $15 млн за нераскрытие существенной информации

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила оштрафовать фармацевтическую компанию Allergan Plc за нераскрытие существенной информации, касающейся переговоров о слиянии.

Allergan PLC заплатит $15 млн и признает нарушение правил раскрытия информации, говорится в пресс-релизе регулятора.

На покупку Allergan в 2014 г. претендовала Valeant Pharmaceuticals International Inc. Ирландская компания публично сообщила, что предложение конкурента не является адекватным по цене и что она не участвует в каких-либо переговорах о слиянии.

По действующим правилам, эмитент обязан обновить свое заявление, если происходят существенные изменения.

Между тем в рамках защиты от попыток враждебного поглощения Allergan начала переговоры о слиянии с еще одной фармкомпанией, Salix Pharmaceuticals Ltd., чтобы заключить двустороннюю сделку, увеличить размер бизнеса и тем самым защититься от Valeant уже как более крупная корпорация.

Об этих переговорах сообщила The Wall Street Journal, но информация была неофициальной. Между тем в ходе переговоров несколько раз делались конкретные ценовые предложения.

С точки зрения требований о раскрытии информации, которые обязывают эмитентов раскрывать существенные изменения, Allergan в этой ситуации должна была бы скорректировать свое предыдущее заявление и публично сообщить, что ведет переговоры о слиянии.

Кроме того, примерно в это же время Allergan вступила в переговоры о слиянии и с фармкомпанией Actavis.

В итоге ирландскую Allergan Inc., , производящую известный препарат для инъекций против морщин Botox ("Ботокс"), за $70 млрд купила компания Actavis PLC, а Valeant приобрел более мелкую Salix.

Allergan не раскрыла своевременно и в полном объеме информацию о потенциальных сделках по слиянию, о которых она вела закулисные переговоры в ответ на предложение от Valeant, констатировали представители SEC.