Экономика

09:56 23.01.2017

Cледующим шагом после регистрации будет избрание руководителя Общественного ТВ – Стець

Следующим шагом после регистрации 19 января ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" будет избрание его руководителя, сообщил министр информационной политики Юрий Стець.

"Теперь остается выбрать руководителя и наладить работу таким образом, чтобы Общественное вещание было именно для общества, удовлетворяло именно его потребности в надлежащем информировании", - цитирует Ю.Стеця пресс-служба Мининформполитики.

Министр на помнил, что Япония предоставит Украине техническое оборудование для общественного вещания.

"Это даст нам возможность производить качественный продукт. Мы запланировали следующий шаг - повторную встречу будущего руководителя Общественного и представителей Японии, где будут обсуждены конкретные шаги по передаче оборудования и обучению специалистов по специальной программе, разработанной коллегами из Японии", - подчеркнул глава ведомства.

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