НКРЭКУ намерена увеличить среднегодовой тариф "Укрэнерго" на 2% для финансирования работы Госэнергонадзора в первом полугодии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена увеличить среднегодовой тариф НЭК "Укрэнерго" на 2% для финансирования работы Госэнергонадзора в первом полугодии 2017 года.

Как сообщается на сайте регулятора, проект такого решения будет рассмотрен на заседании комиссии 26 января.

"Средневзвешенный тариф "Укрэнерго" на 2017 год составит 6,178 коп/кВт·ч (без НДС), увеличение – на 2% (действующий тариф 6,054 6,178 коп/кВт·ч). В том числе по кварталах: первый – 4,451 коп/кВт·ч (без изменений), второй – 7,943 коп/кВт·ч (рост на 3,8%), третий – 5,744 (рост на 4,7%), четвертый – 6,846 коп/кВт·ч (без изменений)", - говорится в проекте решения.

Таким образом, на финансирование работы Госэнергонадзора в первом полугодии предлагается заложить 137,927 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.