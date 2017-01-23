Экономика

09:54 23.01.2017

НКРЭКУ намерена увеличить среднегодовой тариф "Укрэнерго" на 2% для финансирования работы Госэнергонадзора в первом полугодии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) намерена увеличить среднегодовой тариф НЭК "Укрэнерго" на 2% для финансирования работы Госэнергонадзора в первом полугодии 2017 года.

Как сообщается на сайте регулятора, проект такого решения будет рассмотрен на заседании комиссии 26 января.

"Средневзвешенный тариф "Укрэнерго" на 2017 год составит 6,178 коп/кВт·ч (без НДС), увеличение – на 2% (действующий тариф 6,054 6,178 коп/кВт·ч). В том числе по кварталах: первый – 4,451 коп/кВт·ч (без изменений), второй – 7,943 коп/кВт·ч (рост на 3,8%), третий – 5,744 (рост на 4,7%), четвертый – 6,846 коп/кВт·ч (без изменений)", - говорится в проекте решения.

Таким образом, на финансирование работы Госэнергонадзора в первом полугодии предлагается заложить 137,927 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

ВАЖНОЕ

Балчун заявляет о саботаже и блокировке его действий со стороны Мининфраструктуры

ПриватБанк опровергает наличие обязательств перед держателями евробондов и возможность ареста его корсчетов

Вспышки АЧС зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях

Омелян: передача "Укрзализныци" в управление правительства – это вопрос ее реформы

Ярославский ждет ответа на предложение об аренде ОПЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

Allergan заплатит $15 млн за нераскрытие существенной информации

Глава LME Гэрри Джонс уходит в отставку

Samsung назвала 2 независимых дефекта аккумуляторов причиной возгорания Galaxy Note

АМПУ "перезагрузит" отношения с ведущими дноуглубительными компаниями

Cледующим шагом после регистрации будет избрание руководителя Общественного ТВ – Стець

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа недвижимости в сфере обслуживания в Ивано-Франковске
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА