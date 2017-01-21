"ArcelorMittal Кривой Рог" постепенно замещает природный газ биотопливом на печах по выпуску извести

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" проводит постепенное замещение использования природного газа биотопливом при производстве извести – сырья для выплавки чугуна и стали, выпуска агломерата.

Как сообщается в корпоративном издании "Металлург" в пятницу, огнеупорно-известковый цех (ОИЦ) наряду с аглоцехами, ТЭЦ, доменными и прокатными цехами всегда входил в число крупнейших потребителей природного газа.

С учетом роста стоимости данного вида энергоносителя, цена на который в настоящее время для предприятия составляет более 7000 грн за 1 тыс. куб. м и дальнейшей тенденцией к повышению, вопросы повышения энергоэффективности актуализировались.

Так, на вращающих печах №№4-5 параллельно газовой горелке были установлены и горелки для биотоплива - шелухи семечек подсолнечника. Специалисты отрабатывали режимы подачи топлива в печи - аналогов такого замещения при производстве извести в Украине нет. Совместная работа специалистов ОИЦ и представителей подрядной организации, предоставившей свою технологию и оборудование, дала хорошие результаты - в IV квартале 2016 года пятая и четвертая печи, в среднем, потребляли более 70% биотоплива и менее 30% природного газа, а в краткосрочные периоды замена составляла до 84%. При этом 2,2 тонны измельченной шелухи заменяют 1 тыс. куб. м природного газа, а стоимость втрое меньше.

На предприятии планируют перевод других вращающихся печей на биотопливо и дальнейшее увеличение его доли при производстве извести.

Начальник управления по энергоэффективности Александр Ефремов отмечает, что экономное использование энергоресурсов - важное направление для предприятия.

"У нас внедряется программа энергоэффективности, которая дает хорошие результаты. Внедряем много мероприятий. Замена природного газа биотопливом - одно из них. Хотим достигнуть 80%-ного замещения и даже больше, и это реально. Мероприятия по замене газа планируем и на других печах. Причем рассматриваем в качестве топлива не только шелуху, но и щепу, опилки, измельченную ветошь, другие отходы", - пояснил А.Ефремов, которого цитирует издание.

В свою очередь начальник ОИЦ Сергей Кириленко добавил, что задача цеха - произвести требуемое количество качественной продукции с наименьшими затратами.

"Перевод вращающихся печей на биотопливо как раз позволяет сократить эти затраты. Были времена, когда природный газ составлял более половины в себестоимости производства извести. Сейчас, благодаря реконструкции печи №2 с внедрением системы подогрева сырья и особенно благодаря мероприятиям по переводу печей №№4 и 5 на биотопливо, количество потребляемого газа сократилось на треть. Это позволяет нам быть более эффективными. В идеале - установка систем подогрева сырья на всех печах и перевод их всех на биотопливо", - резюмировал начальник цеха.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".