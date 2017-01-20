Экономика

18:46 20.01.2017

Toshiba грозит еще одно масштабное списание из-за непроданного газа в США

Toshiba Corp. усиленно ищет покупателей на сжиженный природный газ из США, поставки которого начнутся в 2019 году, пишет агентство.

В случае, если покупатель не будет найден, компании придется продавать СПГ, заказанный у Freeport в 2013 году, с убытком на спотовом рынке либо разрывать контракт и уплачивать штраф. Сумма контракта на поставку 2,2 млн тонн СПГ в год оценивается в $7,4 млрд.

"С учетом сложившейся ситуации, найти покупателя на СПГ будет непросто, - говорит управляющий партнер Clavis Energy Partners LLC Дзюндзо Тамамидзу. - Но Toshiba может оптимизировать продажи с помощью обмена грузами и выхода на новые рынки".

По словам представителя Toshiba Хирокадзю Тсукимото, его компания сотрудничает с японской Jera Co., одним из крупнейших в мире закупщиков СПГ, в поиске потенциальных покупателей газа.

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