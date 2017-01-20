Экономика

16:45 20.01.2017

Правление "Нафтогаза" обратится к набсовету с просьбой отстранить главу "Укртрансгаза"

Правление НАК "Нафтогаз Украины" решило обратиться к наблюдательному совету (НС) компании с просьбой отстранить от исполнения обязанностей президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании.

"Вчера правление НАК приняло решение о внесении обращения НС на отстранение от обязанностей президента "Укртрансгаза" И.Прокопива и назначении исполняющим обязанности Химка (первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко - ИФ)", - сказал он.

По информации собеседника агентства, И.Прокопив, в связи с решением правления НАК, сейчас направился на прием к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

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