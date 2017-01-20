Экономика

16:32 20.01.2017

ГФС отстранила на время служебного расследования все руководство Львовской таможни после задержания одного из замов

Служебное расследование назначено после задержания и.о. заместителя начальника Львовской таможни Государственной фискальной службы Юрия Борисова, на время расследования отстранено все руководство этой таможни.

"Вчера правоохранительные органы задержали и.о. заместителя начальника Львовской таможни ГФС Юрия Борисова. В настоящее время назначено проведение служебного расследования, на время которого все руководство Львовской таможни ГФС отстранен от исполнения служебных обязанностей", - сообщает пресс-служба ГФС Украины в пятницу.

Как сообщалось, сотрудники Национальной полиции во Львовской области и военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины задержали на взятке одного из руководителей Львовской таможни ГФС, который вынуждал подчиненных платить ему "дань" за содействие в оставлении их на должностях во время реформирования таможни. Его задержали в служебном кабинете во время получения от сотрудника отдела 34 тыс. грн и $4 тыс.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Один из руководителей Львовской таможни задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

ВАЖНОЕ

Вспышки АЧС зарегистрированы в Тернопольской и Полтавской областях

Омелян: передача "Укрзализныци" в управление правительства – это вопрос ее реформы

Ярославский ждет ответа на предложение об аренде ОПЗ

Украинский рынок сжиженного газа в 2016г вырос на 30%

Киностудия Paramount получит $1 млрд от китайских инвесторов

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился

Двое сотрудников "Мотор-Сич" заразились тропической малярией во время командировки в Африку, один погиб

"Тольяттиазот" обратился в арбитраж при ТПП Украины с иском к "Укрхимтрансаммиаку"

Нефть дорожает в пятницу

ФГИ совместно с правоохранителями вернули Головинский карьер в госсобственность

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа Hummer
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА