ПриватБанк завершает согласование договора об аудите с EY – Дубровин

ПриватБанк (Днепр) завершает согласование договора с международной компанией EY о проведении комплексного аудита финансовой отчетности и деятельности банка, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дубровин.

"Наблюдательный совет банка выбрал его аудитором EY. Сейчас мы документально подтверждаем это решение совета банка, чтобы аудиторы смогли в максимально короткие сроки приступить к своей работе" - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров по предложению Нацбанка Украины (НБУ) и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения.

20 декабря новым председателем правления банка был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

23 декабря глава Министерства финансов Александр Данилюк представил новый состав наблюдательного совета национализированного ПриватБанка, в который вошли управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, управляющий директор Apollo Global Management Андреа Монета, член совета директоров ЕБРР от Украины и экс-заместитель министра финансов Артем Шевалев, предложенный Всемирным Банком финансист Стивен Силиг, инвестбанкир и уполномоченный по перспективным проектам НАК " Нафтогаз Украины" Сергей Олексиенко, представитель Международного валютного фонда Энгин Акчакоча.

Наблюдательный совет на первом заседании 17 января избрал своим главой Энгина Акчакочу. Кроме того, набсовет избрал независимого аудитора для подтверждения ежегодной отчетности банка.

Ранее аудитором банка выступал украинский офис международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). НБУ на этой неделе заявлял о некорректной оценке компанией реальной стоимости залогов в ПриватБанке.