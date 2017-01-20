ЕК раскритиковала проект "Энергостратегии Украины до 2035 года"

Европейская комиссия направила Министерству энергетики и угольной промышленности Украины письмо, в котором изложила фундаментальную критику проекта "Энергетической стратегии Украины до 2035 года".

"По нашему мнению, проект содержит концептуальные недочеты, которые снижают его ценность", - говорится в письме ЕК, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В частности, по мнению ЕК, проект энергостратегии не учитывает риски и неопределенности связанные с транзитом российского газа после 2019 года, реинтеграцией временно неподконтрольных властям Украины территорий, не берет во внимание важные вопросы, например, кибербезопасность. Документ не отображает проблемы связанные с переходом на рыночное ценообразование, отходом от перекрестного субсидирования.

В ЕК подчеркивают, что проект энергостратегии также не содержит информации по достижению доли возобновляемых источников в 11% к 2020 году, как это предусмотрено принятыми Украиной международными обязательствами. Кроме того документ не содержит данных по достижению целей снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

"В проекте проработан только один очень оптимистический сценарий экономического развития с годовым ростом ВВП на уровне 4,3% в следующие 19 лет. Другие сценарии детально не проанализированы… К сожалению, это не соответствует лучшим мировым практикам. Слишком оптимистические допущения могут привести к завышенным прогнозам в части спроса на энергию", - говорится в письме.

В ЕК также обращают внимание на то, что при подготовке стратегии использованы цифры и данные, по которым не предоставлено надлежащее обоснование.

"Проект энергетической стратегии, к сожалению, в значительной степени игнорирует важнейший элемент энергетического рынка - потребителя, хотя именно потребитель находится в центре внимания Третьего энергетического пакета", - добавляют в ЕК.