Неисполнительный директор Arricano Real Estate покидает компанию

Неисполнительный директор девелоперской компании Arricano Real Estate Plc (Кипр) Рауль Паруск с 1 февраля 2017 года прекращает свою работу в качестве члена ее правления и покидает компанию.

Соответствующее сообщение Arricano обнародовала на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в пятницу.

Как отмечается в сообщении, Р.Паруск покидает компанию "для того, чтобы он мог уделять больше времени реализации других своих бизнес-интересов".

Как сообщалось, Р.Паруск был назначен неисполнительным директором Arricano в 2013 году. В то время он также руководил компанией Sulvanius Invest (Эстония), которая предоставляет финансовые и управленческие консультационные услуги в Украине, России и Балтийском регионе.

Arricano Real Estate специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров и является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Компания по состоянию на начало 2017 года владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Также компании принадлежит миноритарная доля 49,9% в ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Кроме того, три проекта Arricano Real Estate находятся на стадии девелопмента: ТРК "Лукьяновка" (рабочее название, открытие запланировано в конце 2017 года, инвестиции в реализацию проекта пока не озвучиваются) и ТРК "Петровка" в Киеве, а также ТРК Odessa Mall (прежнее название – ТРК "Разумовская", к середине августа 2015 года инвестиции оценивались в около $80 млн, открытие запланировано в третьем квартале 2018 года) в Одессе.

По состоянию на конец июня 2016 года акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., Dragon–Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,45% голосующих акций. Его старшему сыну Р.Тедеру принадлежит 7,48% акций.

Согласно отчету за первое полугодие 2016 года, Arricano Real Estate Plc получила $7,7 млн чистой прибыли против $8,7 млн чистого убытка за аналогичный период 2015 года. Ее суммарный доход возрос на 12,4% по сравнению с первым полугодием 2015 года – до $10,9 млн.

Акции Arricano Real Estate размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.