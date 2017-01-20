Госказначейство начало переводить средства на НДС-счета аграриев

Украинская аграрная конфедерация (УАК) сообщила о поступлении средств на электронные НДС-счета аграриев со стороны Государственного казначейства.

Согласно сообщению УАК, деньги на спецсчета агрокомпаний в банки начали поступать к концу дня 19 января.

По словам президента УАК Леонида Козаченко, ранее сложилась ситуация, при которой средства, подлежащие автоматическому перечислению на специальные счета плательщиков в учреждениях банков, оставались незаконно заблокированными ГФС.

Как сообщалось, в первой декаде января 2017 года аграрии заявили о блокировании спецсчетов ГФС и Госказначейством.

Министр финансов Александр Данилюк поручил главам ГФС и Госказначейства разблокировать электронные счета аграриев для уплаты НДС и его возмещения за 2016 год.

Госказначейство 16 января распределило средства, поступившие 13 января со стороны агрокомпаний. Для дальнейшего перечисления распределенных средств на спецсчета аграриев в банки ГФС должна была прислать в Госказначейство реестр с реквизитами НДС-счетов, но до конца рабочего дня 16 января это не было сделано.

Спецрежим НДС для агропроизводителей отменен с 2017 года. Он действовал с 1998 года и предусматривал аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС на своих счетах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что после отмены спрецрежима депутаты предусмотрели нормы о переходе агропроизводителей со спецрежима на государственную поддержку в прямой норме закона №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Для сельхозтоваропроизводителей, использующих месячный налоговый период, счета должны закрываться 31 января 2017 года, для работавших по квартальному налоговому периоду – 20 февраля 2017 года.