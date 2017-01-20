ЕБРР выделяет западноукраинской продуктовой сети "Рукавичка" кредит на 135 млн грн для расширения деятельности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет западноукраинской сети продуктовых магазинов "Рукавичка" кредит на 135 млн грн для расширения ее деятельности, сообщается в пресс-релизе банка в пятницу.

"Кредит ЕБРР со сроком погашения шесть лет поможет "Рукавичке" в реализации ее инвестиционной программы, предусматривающей открытие 42 новых магазинов в западной Украине до конца 2018 года, модернизацию и повышение энергоэффективности, а также расширение логистического центра", – отмечается в сообщении.

По данным банка, проект кредитования сети "Рукавичка" также предусматривает предоставление ей стимулирующего гранта на сумму около $200 тыс. в рамках программы FINTECC ("Центр финансирования и передачи технологий адаптации к климатическим изменениям") ЕБРР.

"Грант группе "Рукавичка" будет включать в себя широкий спектр мероприятий по энергоэффективности, в том числе установку систем рекуперации тепла и котлов на биомассе, а также замену существующих холодильных компрессоров и другого оборудования в магазинах сети", – поясняется в сообщении.

Как отмечает банк, данный проект поддерживается Европейским Союзом в рамках инициативы EU4Business, одной из целей которой является облегчение доступа к более долгосрочному финансированию для малых и средних предприятий в странах Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ) с ЕС.

Развитием сети "Рукавичка" в Украине занимается ООО "Торгово-производственная компания (ТПК) "Львовхолод".

ООО "Торгово-производственная компания (ТПК) "Львовхолод" создано в 2004 году.

Сеть супермаркетов "Рукавичка" на 20 января 2017 года насчитывает 110 супермаркетов площадью 0,2-1 тыс. кв. м во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Ривненской областях.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 20 января 2017 года, участниками ООО являлись Богдан Козак (66,64%), Ольга Козак (24,27%), Оксана Козак (3,5%), Степан Романец (1,3453%), Светлана Бутрин (3,38%), Олег Лускавец (0,87%).

Чистая прибыль компании по итогам 2013 года составила 7,311 млн грн, чистый доход – 878,664 млн грн.

Уставный капитал ООО "ТПК "Львовхолод" на 20 января 2017 года составляет 3,174 млн грн.