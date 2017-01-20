Glencore Inc и DCH совместно примут участие в возможном конкурсе по приватизации "Турбоатома"

Корпорация Glencore International AG совместно с группой DCH Александра Ярославского планируют участвовать в конкурсе по приватизации ПАО "Турбоатом" в случае его объявления, сообщила пресс-служба DCH.

Соответствующий интерес выразил мажоритарный акционер корпорации Glencore Inc Айвон Глазенберг в ходе рабочей встречи в президентом Украины Петром Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 18 января, в которой также принимал участие А.Ярославкий.

А.Глазенберг заявил об интересе Glencore International AG к восстановлению и модернизации украинской экономики.

Согласно сообщению, отдельно также обсуждались перспективы расширения деятельности Glencore Inc по развитию аграрного сектора как стратегического для Украины.

В качестве примера успешного инвестиционного проекта в сельскохозяйственном машиностроении был назван Харьковский тракторный завод, который А.Ярославский при содействии П.Порошенко запустил 6 января текущего года, и на возрождение которого выделил 400 млн грн.

Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) — швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов

Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.

Основные направления деятельности украинской бизнес-группы DCH – финансы, девелопмент, машиностроение, строительство, транспорт, производство стройматериалов, гостиничный бизнес.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

В январе-сентябре 2016 года предприятие сократило чистую прибыль в 2,2 раза к аналогичному периоду 2015 года - до 1 млрд 263,4 млн грн, чистый доход упал на 39,2% - до 587,37 млн грн.

Государству принадлежит 75,22% акций предприятия, еще 16% владеют венчурные инвестфонды под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным.

Правительство Украины в конце минувшего года распорядилось приватизировать 75,224% ПАО "Турбоатом" до конца ноября 2017 года.